Посол Украины возмутился из-за отказа ФРГ признать «голодомор» геноцидом

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил возмущение отказом Берлина признать голодомор геноцидом, передает РИА «Новости».

На Украине появилась петиция к бундестагу с требованием признать голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа со стороны советских властей.

В свою очередь министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот заявил, что власти страны не рассматривают голодомор подобным образом, добавив, что до 1948 года юридическое определение геноцида отсутствовало.

Украинский посол возмутился таким мнением, заявив, что позиция германских властей не выдерживает серьезной критики.

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