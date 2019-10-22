Туск советует странам ЕС отсрочить Brexit

Глава Евросовета Дональд Туск высказался о согласовании идеи отсрочки Brexit до 31 января. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что рекомендует всем 27 странам Евросоюза согласиться на перенос даты выхода Великобритании из ЕС.

Глава Евросовета отметил, что причиной этому стало решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановлении ратификации Brexit.

Кроме того, Туск выразил опасения по проведению Brexit без сделки.

«Я буду рекомендовать 27 странам ЕС принять запрос Соединенного Королевства об отсрочке», — добавил Туск.

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