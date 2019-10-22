Шойгу попросил журналистов не топтать меморандум России и Турции

Министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел России Сергей Лавров высказались о поведении журналистов во время пресс-конференции по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава Минобороны высказался в адрес журналиста, который, пытаясь подойти ближе, наступил на листок с текстом меморандума России и Турции.

«Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму», — сказал Шойгу.

В свою очередь глава МИД обратил внимание на пытавшуюся задать вопрос журналистку, которая не представилась. «В отличие от RT ни у кого хороших манер я не наблюдаю», — подчеркнул Лавров.

Представители других СМИ оправдались тем, что «торопятся больше вопросов задать».