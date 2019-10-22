Парламент Британии принял законопроект о Brexit
Британские депутаты поддержали новый законопроект о Brexit. Об этом сообщает «Би-би-си».
Отмечается, что законопроект был принят во втором чтении. «За» проголосовали 329 членов Палаты общин, против высказались 229.
Уточняется, что это заседание стало первым, в котором правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона одержало победу с момента прихода к власти.
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