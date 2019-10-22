Путин и Эрдоган оделись в одной цветовой гамме в Сочи

Костюмы лидера России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в которых они прибыли на переговоры в Сочи, оказались очень похожи. Их сходство отметили в Twitter-аккаунте «Кремлевский пул РИА».

Уточняется, что для встречи президенты выбрали одинаковую цветовую гамму: темные костюмы, светло-голубые рубашки и галстуки серого-фиолетового оттенка.

Отмечается, что переговоры начались в 13:27 по московскому времени и длятся уже более пяти часов.

До этого Эрдоган назвал темы, которые планирует обсудить с Путиным.