Германия призвала Украину развести силы в Донбассе для выполнения «Минска-2»

Глава МИД ФРГ Хайко Маас обратился к украинским властям с призывом развести силы в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что перемирие в Донбассе позволит сделать первые шаги к выполнению «формулы Штайнмайера», а также «поставит минский процесс на рельсы».

Министр подчеркнул, что Германия и Франция выступают за проведение «нормандского саммита».

Глава ведомства также отметил, что саммит в итоге поможет «достичь ощутимого продвижения вперед» для всей Украины.

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