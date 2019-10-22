Германия призвала Украину развести силы в Донбассе для выполнения «Минска-2»
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Глава МИД ФРГ Хайко Маас обратился к украинским властям с призывом развести силы в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что перемирие в Донбассе позволит сделать первые шаги к выполнению «формулы Штайнмайера», а также «поставит минский процесс на рельсы».
Министр подчеркнул, что Германия и Франция выступают за проведение «нормандского саммита».
Глава ведомства также отметил, что саммит в итоге поможет «достичь ощутимого продвижения вперед» для всей Украины.
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