Переговоры Путина и Эрдогана длятся более трех часов

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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в... Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в...
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в...
РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры лидеров длятся уже три часа, сообщает ФАН.

Уточняется, что встреча стартовала в 13:27 по московскому времени.

Сначала что лидеры провели беседу тет-а-тет, на которой не присутствовали члены делегаций.

Предположительно, главной темой встречи стала ситуация в Сирии.

До этого Путин отметил важность консультаций с Эрдоганом. Он выразил надежду на то, что российско-турецкие отношения сыграют свою роль в урегулировании всех трудных вопросов, которые сложились в регионе на данный момент.