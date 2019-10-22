Путин и Эрдоган оделись в одной цветовой гамме в Сочи

Костюмы президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые они выбрали для переговоров в Сочи, оказались очень похожи. Их сходство отметили в Twitter-аккаунте «Кремлевский пул РИА».

Уточняется, что лидеры приехали на встречу в одной цветовой гамме. Оба президента оделись в темные костюмы, светло-голубые рубашки и галстуки серого оттенка.

Отмечается, что переговоры начались в 13:27 по московскому времени и длятся уже более двух часов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эрдоган назвал темы, которые планирует обсудить с Путиным

— Путин отметил важность консультаций с Эрдоганом