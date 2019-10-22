Зеленского назвали «маленьким диктатором»

Вице-президент Комитета Ассоциации «Украина – ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадел заявила, что президент Украины Владимир Зеленский выстаивает власть в стране как «маленький диктатор». Об этом сообщают украинские СМИ.

Он заявил, что люди на украинских выборах голосовали против влияния олигархов, которое устанавливалось в стране после каждой смены власти. Однако, по мнению депутата ЕП, этого в итоге не произошло.

Крамон-Таубадел отметила, что Украине нужен механизм сдержек и противовесов.

«В противном случае он (Зеленский — примечание «Газеты.Ru») может разогнать парламент, судебную систему, средства массовой информации и будет решать, как маленький диктатор», — сказала она.

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