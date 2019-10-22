Песков заявил, что «нормандского саммита» нет и быть не может

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «нормандского саммита» пока нет и быть не может. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, что это связано с трудностями, которые испытывает формат из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений.

«Вы знаете, что «нормандский формат» в свое время согласовал некий комплекс договоренностей. И сейчас одна из сторон — участниц допускает отхождения от этого комплекса договоренностей, затрудняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту», — пояснил Песков.

Он сказал, что «нормандскому формату» сейчас тяжело, поскольку он сталкивается с рядом трудностей. Необходимо должным образом подготовить встречу, а упомянутое Песковым обстоятельство затягивает этот процесс.