Эрдоган назвал темы, которые планирует обсудить с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным отвод курдских сил из регионов Сирии, находящихся под контролем Дамаска. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он сказал, что поговорит о шагах по прекращению присутствия террористов Рабочей партии Курдистана в районах нахождения сил сирийского режима.

Турецкий лидер также добавил, что хочет обсудить с Путиным меры по обеспечению эффективной деятельности конституционного комитета Сирии, который начнет действовать в конце октября.

«Надеемся, что благодаря сотрудничеству с Россией мы сможем ликвидировать угрозу терроризма и сепаратизма в регионе», — сказал Эрдоган.

Эти слова прозвучали перед вылетом в Сочи на встречу с Путиным. Тогда же Эрдоган вновь заявил о готовности возобновить операцию в Сирии.