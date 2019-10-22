Эрдоган назвал темы, которые планирует обсудить с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным отвод курдских сил из регионов Сирии, находящихся под контролем Дамаска. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он сказал, что поговорит о шагах по прекращению присутствия террористов Рабочей партии Курдистана в районах нахождения сил сирийского режима.
Турецкий лидер также добавил, что хочет обсудить с Путиным меры по обеспечению эффективной деятельности конституционного комитета Сирии, который начнет действовать в конце октября.
«Надеемся, что благодаря сотрудничеству с Россией мы сможем ликвидировать угрозу терроризма и сепаратизма в регионе», — сказал Эрдоган.
Эти слова прозвучали перед вылетом в Сочи на встречу с Путиным. Тогда же Эрдоган вновь заявил о готовности возобновить операцию в Сирии.