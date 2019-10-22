Песков: вопрос о мире в Сирии надо адресовать Турции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о продление перемирия в Сирии надо адресовать Турции. Об этом сообщает РИА «Новости».
Представитель Кремля напомнил о соглашении Анкары и Вашингтона прекратить огонь на сирийской территории на 120 часов. При этом Турция намерена контролировать буферную зону на границе с Сирией самостоятельно.
«Дело в том, что это был не договор, это была договоренность, которая была достигнута в Анкаре между представителями США и Турции, — подчеркнул Песков.
Он также сообщил, что во вторник, 22 октября, президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин обсудят сирийский вопрос.
Кроме того, Песков отметил, что разрешение турецким военным оставаться в Сирии может дать только легитимное правительство Сирийской Арабской Республики, а не Россия и другие страны.
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