Демократы хотят обвинить Трампа в злоупотреблении властью в рамках импичмента
Члены Демократической партии в палате представителей США планируют обвинить президента страны Дональда Трампа в злоупотреблении властью в рамках процедуры импичмента в связи с украинским скандалом. Об этом сообщает телеканал NBC.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси уверена, что в первую очередь необходимо обратить внимание на отношения Трампа с Украиной.
Известно, что демократы продолжают рассматривать обвинения, которые могут быть выдвинуты против президента.
Кроме того, обвинения против Трампа будут доступны широкой публике с целью получить поддержку граждан.
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