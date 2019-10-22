Демократы хотят обвинить Трампа в злоупотреблении властью в рамках импичмента

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Члены Демократической партии в палате представителей США планируют обвинить президента страны Дональда Трампа в злоупотреблении властью в рамках процедуры импичмента в связи с украинским скандалом. Об этом сообщает телеканал NBC.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси уверена, что в первую очередь необходимо обратить внимание на отношения Трампа с Украиной.

Известно, что демократы продолжают рассматривать обвинения, которые могут быть выдвинуты против президента.

Кроме того, обвинения против Трампа будут доступны широкой публике с целью получить поддержку граждан.

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