Премьера Украины обвинили в домогательствах

Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук домогался до своего подчиненного. Об этом он написал на собственной странице в Facebook.

По его словам, об этом ему сообщил знакомый, который устроил своего 27-летнего сына на работу в аппарат премьера.

Бывший депутат заявил, что через несколько дней после выхода на работу молодой человек захотел уволиться по той причине, что Гончарук якобы «добивался интимных отношений».

«Действия премьер-министра по домогательствам к подчиненному подпадают под действие уголовного кодекса Украины», — сказал Мосийчук.

При этом он отметил, что ему безразлична сексуальная ориентация Гончарука.

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