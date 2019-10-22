Горбачев рассказал о победителях холодной войны

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев рассказал об окончании Холодной войны и ее победителях. Об этом пишет издание Welt am Sonntag.

По его словам, завершение противостояния Советского Союза и стран Запада являлось общей победой.

«Но западные политики, и прежде всего США, объявили победителями себя. Трубили об этом повсюду», — сказал Горбачев.

Он отметил, что на Западе не учли того, что в России такая интерпретация окончания холодной войны будет восприняты иначе.

Также Горбачев заявил, что там не смогли выдержать «испытания новой эпохой».

По его мнению, это является главной причиной разногласий в современном мире между Россией и западными странами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Ядерную войну начнет безумец»: Горбачев написал письмо Путину