Трамп назвал Хиллари Клинтон и некоторых демократов больными
Президент США Дональд Трамп считает, что бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Хиллари Клинтон и часть ее сторонников являются психически нездоровыми людьми. Об этом сообщает ТАСС.
Такое мнение американский лидер выразил после того, как Клинтон назвала члена Палаты представителей Конгресса и демократа Тулси Габбарда, а также экс-кандидата в президенты США от «зеленых» Джилли Стайна российскими агентами.
«Эти люди больны. С ними что-то не так», — сказал Трамп про Клинтон и тех, кто разделяет подобные взгляды.
При этом он отметил, что Габбард и Стайн не являются российскими агентами.
По мнению главы США, для Клинтон к таковым относятся все те, кто ей противостоит.
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