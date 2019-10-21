Клинтон показала шуточное послание Кеннеди Хрущеву

Бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон опубликовала шуточное письмо советскому лидеру Никите Хрущеву, которое якобы было написано 35-м президентом США Джоном Кеннеди. Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается, Клинтон показала письмо после того, как было обнародовано письмо действующего американского лидера Дональда Трампа турецкому коллеге Тайипу Эрдогану.

В письме Кеннеди от 16 октября 1962 года была использована ненормативная лексика. В нем бывший президент США просил Хрущева убрать ракеты с Кубы, чтобы все порадовались и стали называть его лучшим. Если же он этого не сделает, то многие будут отзываться о первом секретаре ЦК КПСС нецензурными словами.

«Нашла в архивах», — добавила Клинтон.

Письмо завершается словами: «Потом звякну тебе. Обнимаю».