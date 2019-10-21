Путин обвинил Запад в шантаже стран Африки

Российский президент Владимир Путин уверен, что западные страны давят, шантажируют и запугивают властей африканских стран. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По мнению главы государства, Запад пытается запугать Африку, чтобы вернуть утраченное влияние. Путин подчеркнул, что западные страны также хотят занять доминирующие позиции в бывших колониях, чтобы «эксплуатировать континент без оглядки».

«Стремятся — уже в «новой обертке» — выкачивать сверхприбыли», — добавил Путин.

Президент отметил, что Россия все видит и делает соответствующие выводы. Заключая, Путин сказал, что российская сторона готова к сотрудничеству с Африкой, так как стране есть что предложить африканским жителям.

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