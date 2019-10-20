В Британии Путина назвали самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке

Редактор британской вещательной корпорации BBC Джереми Боуэн назвал президента России Владимира Путина самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание The Sunday Times.

Он отмечает, что российский лидер, несмотря на имеющуюся вражду между Израилем и Ираном, остается в хороших отношениях с этими странами.

«Оставаясь близким с Ираном, он только что посетил их противников — Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты», — добавил Боуэн.

При этом, по его мнению, Путин не имеет какого-то «волшебного подхода» к Ближнему Востоку.

Журналист считает, что российский лидер попросту занял пространство, которое открылось в этом регионе после бездействия США, Великобритании и Франции в Сирии.

Как отмечает Боуэн, теперь ни одна крупная держава не способна бросить Путину вызов на Ближнем Востоке.

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