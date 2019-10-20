Трамп отказался проводить G7 на своем курорте в Майами

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается от идеи провести саммит G7 на своем курорте Trump National Doral Miami. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, решение связано с иррациональной враждебностью СМИ и демократов. Он добавил, что он больше не рассматривает курорт как место проведения саммита.

«Я полагал, что сделал что-то очень хорошее для страны, предложив для проведения саммита курорт... Я заявлял, что готов ничего за это не получить или, если это юридически допустимо, это ничего не стоило бы США», — написал американский лидер.

Трамп отметил, что будут подбираться другие варианты, включая загородную президентскую резиденцию Кэмп-Дэвид.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Конгрессмены могут сорвать проведение G7 в отеле Трампа

— Саммит G7 пройдет в гостинице Трампа