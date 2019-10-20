Медведев назвал отвратительным переписывание истории

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что история не должна переписываться и становиться предметом политических торгов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«История — штука противоречивая. Люди любят эту историю переписывать. Подчас это приобретает отвратительные формы», — сказал он во время визита в Сербию по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

Медведев добавил, что это особенно касается событий, в отношении которых нет места спорам. Это относится к событиям второй мировой войны, в том числе к освобождению Белграда, уточнил он.

По его словам, бывают черные и светлые страницы истории, однако это не должно стать предметом политического торга и манипуляций.

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