Медведев назвал отвратительным переписывание истории
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что история не должна переписываться и становиться предметом политических торгов. Об этом сообщает РИА «Новости».
«История — штука противоречивая. Люди любят эту историю переписывать. Подчас это приобретает отвратительные формы», — сказал он во время визита в Сербию по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
Медведев добавил, что это особенно касается событий, в отношении которых нет места спорам. Это относится к событиям второй мировой войны, в том числе к освобождению Белграда, уточнил он.
По его словам, бывают черные и светлые страницы истории, однако это не должно стать предметом политического торга и манипуляций.
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