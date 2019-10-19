Захарова оценила ситуацию вокруг Brexit

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила принятие парламентом Великобритании поправки, обязывающей премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона просить отсрочку Brexit. Об этом она написала в своем Facebook.

По ее мнению, то, что в Британии четвертый год не могут реализовать итоги общенационального референдума является нарушением гражданских прав проголосовавших за выход из ЕС.

«Но когда империя задумывалась о таких пустяках? Тем более есть возможность ослабить позиции европейских партнёров, измотав их отсутствием понимания перспективы и стратегического планирования», — добавила Захарова.

Как известно, решение по соглашению по Brexit с ЕС должно было быть принято в субботу в британском парламенте. Однако голосование по соглашению перенесено на следующую неделю.

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