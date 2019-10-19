Советник Трампа уличил Порошенко в краже $1,5 млрд
Бизнесмен украинского происхождения и советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин сообщил, что во время президентства Петра Порошенко его окружение незаконно изъяло $1,5 млрд, передает РИА «Новости».
Согласно его сведениям, Порошенко и его люди присвоили себе средства, которые были получены в ходе спецконфискации у окружения бывшего украинского президента Виктора Януковича.
Кислин утверждает, что эти деньги в бюджет Украины не дошли.
При этом он заявил, что среди $1,5 млрд не было средств Януковича.
«Пришли, арестовали деньги других людей, не Януковича», — добавил Кислин.
Он также сообщил, ссылаясь на свои данные, что сумма в размере $503 млн из этих средств была переведена Порошенко.
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