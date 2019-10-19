Эрдоган рассказал, о чем хочет поговорить с Путиным

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Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным присутствие сирийских военных на севере Сирии, передает ТАСС.

Он напомнил, что уже поговорил с президентом США.

«Вчера я провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Во вторник мы продолжим диалог с господином Путиным», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что в районе проведения операции находятся войска президента Сирии Башара Асада, которые «под защитой России».

«Мы обсудим эту тему с господином Путиным», — сказал Эрдоган.

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