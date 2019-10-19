Пушков отреагировал на слова Савченко о лжи Порошенко про Донбасс
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего депутата Рады Надежды Савченко о лжи экс-президента Украины Петра Порошенко про Донбасс. Об этом он написал в своем Twitter.
Сенатор в этой связи привел слова украинского олигарха Игоря Коломойского.
Как известно, ранее бизнесмен тоже обвинял Порошенко во вранье об инциденте, произошедшем в Керченском проливе.
Пушков считает, что при каждом неправдивом заявлении экс-президента Украины, «США и их союзники поддерживали это вранье».
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