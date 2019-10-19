Мэр Лондона выступил против «ужасной сделки» Джонсона по Brexit
Мэр Лондона и член оппозиционной Лейбористской партии Садик Хан обратился к парламентариям с просьбой не поддерживать Brexit. Об этом он написал в своем Twitter.
Он призвал проголосовать против «ужасной сделки» по Brexit, которую предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Хан считает, что это обновленное соглашение является «катастрофическим».
По мнению мэра, из-за сделки по Brexit Британию ждет кризис.
Речь идет о процветании Соединенного Королевства и его экономике.
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