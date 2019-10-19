Представитель Шотландии раскритиковал новую сделку по Brexit

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Глава Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд обвинил премьера Британии Бориса Джонсона в том, что его не интересует Шотландия и раскритиковал новую сделку по Brexit. Об этом сообщает «Интерфакс».

Блэкфорд считает, что Джонсон не заинтересован в том, чтобы слушать и учитывать мнение Шотландии. Он подчеркнул, что хочет поддержать любой мандат, предусматривающий сближение с ЕС.

По его словам, новая сделка по выходу страны из ЕС — худшая вариация из всех возможных.

«Мы просто не можем проголосовать за соглашение, которое еще хуже того, которое Палата отвергала три раза», — возмутился Блэкфорд.

19 октября парламент Британии проведет голосование в отношении нового соглашения по Brexit.

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