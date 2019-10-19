Медведев и Вучич поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Российский премьер Дмитрий Медведев встретился с президентом Сербии Александром Вучичем и поучаствовал в параде военной техники. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стоит отметить, что парад, посвящен 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов. Он прошел на военном аэродроме Батайница под Белградом.

Премьер-министр России прилетел на Балканский полуостров. После этого он отправился на парад осматривать военную технику.

Всего в параде участвовали свыше 2,4 тысячи военнослужащих, а также сто боевых машин и систем, 25 самолетов и вертолетов.

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