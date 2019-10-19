Захарова рассказала о других случаях невыдачи виз российским дипломатам

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Российским дипломатам и раньше постоянно не выдавали визы в ООН, но в этом году проблема стала слишком демонстративной. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, в этом году шум вокруг невыдачи российским дипломатам виз появился, так как нельзя было не говорить об этих ситуациях.

«Это было слишком демонстративно, чтобы не сделать это заявление, и чтобы не поставить этот вопрос вот так ребром», — добавила Захарова.

Она уточнила, что проблемы с визами существовали и ранее.

Некоторым делегатам из России посольство США отказало в выдаче виз, запрос на получение которых направлялся с целью участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.

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