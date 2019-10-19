Зеленский утвердил новую структуру аппарата СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую структуру аппарата Совета нацбезопасности и обороны страны. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
Согласно документу, в новую структуру входят секретарь, первые заместители секретаря, заместители секретаря, руководитель аппарата, первый заместитель руководителя Аппарата, заместители руководителя аппарата, их службы и другие структуры.
Секретарь СНБО Украины должен обеспечить приведение штатного расписания аппарата совета в соответствие с настоящим документом.
Данный указ вступает в силу со дня его опубликования, 18 октября 2019 года.
Указ президента от 14 апреля 2017 № 109 «О некоторых вопросах Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины» потерял силу.
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