Зеленский утвердил новую структуру аппарата СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую структуру аппарата Совета нацбезопасности и обороны страны. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Согласно документу, в новую структуру входят секретарь, первые заместители секретаря, заместители секретаря, руководитель аппарата, первый заместитель руководителя Аппарата, заместители руководителя аппарата, их службы и другие структуры.

Секретарь СНБО Украины должен обеспечить приведение штатного расписания аппарата совета в соответствие с настоящим документом.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования, 18 октября 2019 года.

Указ президента от 14 апреля 2017 № 109 «О некоторых вопросах Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины» потерял силу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Данилюк назвал причину увольнения с должности секретаря СНБО

— Данилюк назвал причину увольнения с поста секретаря СНБО

— Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО