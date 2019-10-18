Джонсон рассказал о лучшем исходе Brexit

<img src="//img.gazeta.ru/files3/834/12755834/upload-RTS2R2QH-pic905-895x505-97318.jpg">

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что лучший исход Brexit — это поддержка достигнутого Британией и ЕС соглашения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Джонсон призвал членов британского парламента одобрить соглашение и тогда у страны появится возможность двигаться дальше.

«Нет лучшего результата, чем тот, которого я буду добиваться завтра», — подчеркнул Джонсон.

По его словам, выход страны из ЕС затянулся и необходимо не добиваться отсрочки, а принять соглашение.

19 октября парламент Британии проведет голосование в отношении нового соглашения по Brexit.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Brexit или новый референдум: что выберет Британия

— Самый завидный холостяк Британии обогатился на Brexit

— В Госдуме оценили одобрение Brexit на саммите ЕС