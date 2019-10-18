Джонсон рассказал о лучшем исходе Brexit

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что лучший исход Brexit — это поддержка достигнутого Британией и ЕС соглашения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Джонсон призвал членов британского парламента одобрить соглашение и тогда у страны появится возможность двигаться дальше.

«Нет лучшего результата, чем тот, которого я буду добиваться завтра», — подчеркнул Джонсон.

По его словам, выход страны из ЕС затянулся и необходимо не добиваться отсрочки, а принять соглашение.

19 октября парламент Британии проведет голосование в отношении нового соглашения по Brexit.

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