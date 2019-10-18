Джонсон рассказал о лучшем исходе Brexit
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что лучший исход Brexit — это поддержка достигнутого Британией и ЕС соглашения. Об этом сообщает «Интерфакс».
Джонсон призвал членов британского парламента одобрить соглашение и тогда у страны появится возможность двигаться дальше.
«Нет лучшего результата, чем тот, которого я буду добиваться завтра», — подчеркнул Джонсон.
По его словам, выход страны из ЕС затянулся и необходимо не добиваться отсрочки, а принять соглашение.
19 октября парламент Британии проведет голосование в отношении нового соглашения по Brexit.
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