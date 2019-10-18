Рост рейтинга президента назвали результатом смещения акцента во внутреннюю политику

Александр Шпунт, профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна Департамента интегрированных коммуникаций ВШЭ оценил последние изменения в рейтинге президента.

Согласно опубликованному в пятницу докладу ВЦИОМ, на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 73,3% респондентов (не доверяют 23%), Дмитрию Медведеву – 40,2%, Владимиру Жириновскому – 36,8%, Геннадию Зюганову – 35,2%, Сергею Миронову – 27,2% опрошенных.

«Естественно, все наблюдатели обратили внимание, что выросли и рейтинги доверия президента, и рейтинги одобрения деятельности президента, а также рейтинги одобрения правительства, но у этого есть несколько объяснений.

Прежде всего надо понимать, что тренд роста этих рейтингов он наблюдался в течение всего года. Сейчас он стал наиболее заметен. Как ни странно, в наименьшей степени изменения - это оценки деятельности президента, он, как и был довольно популярен и с высоким индексом доверия, так и продолжает им оставаться.

Страна только что, в середине сентября, прошла жесткую избирательную кампанию. Избирательная кампания, любая избирательная кампания, она естественным образом привлекает внимание к оппозиции в большей степени, чем обычная регулярная политическая жизнь. А президент для многих граждан ассоциируется с государством в целом.

Последние действия президента, особенно в области внутренней и социальной политики, они были населением замечены. И это, кстати, было замечено экспертами, что баланс между внутри и внешнеполитическими действиями сместился в сторону внутриполитических и социальных действий. И это тоже заметило население», - отметил Шпунт.