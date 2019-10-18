Большинство россиян считают, что Путин в курсе проблем населения

62% россиян уверены, что российский президент Владимир Путин понимает реальную ситуацию в стране и проблемы обычных граждан, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

По данным опроса, 30% опрошенных считают, что президент не понимает реальную ситуацию. 8% затруднились ответить.

Деятельность президента одобряют 66,5% респондентов. Премьера Дмитрия Медведева — 38,8% опрошенных,

В спонтанном рейтинге доверия политикам, когда опрашиваемые сами называют фамилии, Путина набрал 31,5%, глава минобороны Сергей Шойгу — 14,1%,глава МИД Сергей Лавров --11,3%.

Всероссийский опрос проводился с 7 по 13 октября июля 2019 года. Ежедневно опрашивалось 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.