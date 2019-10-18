Пучдемон явился в прокуратуру Бельгии после ордера на его арест

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Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон явился в прокуратуру Бельгии после того, как Испания выдала ордер на его арест. Об этом сообщает газета El Periodico со ссылкой на адвоката политика.

Как отмечается, Пучдемон добровольно явился в прокуратуру и выступил против его отправки в Испанию.

В понедельник, 14 октября, Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордер на арест экс-главы каталонского правительства на основании обвинений в подстрекательстве к мятежу и растрате.

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