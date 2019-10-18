Трамп отреагировал на отставку министра энергетики США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал отставку министра энергетики Соединенных Штатов Рика Перри. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что на место Перри уже есть замена.

Американский лидер также похвалил министра за отличную проделанную работу и сказал, что время для его отставки пришло.

При этом Трамп уточнил, что Перри будет находиться на своем посту до конца 2019 года.

Новую кандидатуру на пост главы минэнерго США объявят позднее.

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