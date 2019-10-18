Обвиняемые в США украинские партнеры Джулиани сделали заявление в суде

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Выходцы из Украины и бизнесмены Андрей Кукушкин, Дэвид Коррия, которые являются партнерами личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, ответили на предъявленные им обвинения в федеральном суде Манхеттена. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что во время своего выступлении на судебном заседании они заявили о своей невиновности.

Как известно, Кукушкин и Коррия входят в группу из четырех человек, которые обвиняются в сговоре с целью скрыть пожертвования на сумму $10 тысяч кандидатам в госуправление американского штата Невада.

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