Министр энергетики США подал в отставку

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Министр энергетики США Рик Перри во время пресс-конференции в Нью-Дели, апрель 2018 года Министр энергетики США Рик Перри во время пресс-конференции в Нью-Дели, апрель 2018 года
Министр энергетики США Рик Перри во время пресс-конференции в Нью-Дели, апрель 2018 года
Adnan Abidi/Reuters

Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что об отставке он попросил президента США Дональда Трампа.

Новая кандидатура на пост главы минэнерго страны пока неизвестна.