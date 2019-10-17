Перепутавшему Латвию с Литвой помощнику Зеленского подарили атлас
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Коллеги подарили одному из помощников президента Украины Владимира Зеленского атлас после того, как он перепутал Латвию с Литвой, сообщает РЕН.
Об этом сообщил руководитель офиса Зеленского Кирилл Тимошенко, который также принес извинения за ошибку.
Инцидент произошел 16 октября, когда на официальной странице Зеленского в Facebook появилась запись о том, что глава Украины посетил «республику Литву». На самом деле Зеленский ездил в Латвию.
Пост с ошибкой вызвал насмешки пользователей соцсети.