Перепутавшему Латвию с Литвой помощнику Зеленского подарили атлас

Коллеги подарили одному из помощников президента Украины Владимира Зеленского атлас после того, как он перепутал Латвию с Литвой, сообщает РЕН.

Об этом сообщил руководитель офиса Зеленского Кирилл Тимошенко, который также принес извинения за ошибку.

Инцидент произошел 16 октября, когда на официальной странице Зеленского в Facebook появилась запись о том, что глава Украины посетил «республику Литву». На самом деле Зеленский ездил в Латвию.

Пост с ошибкой вызвал насмешки пользователей соцсети.