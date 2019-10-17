Перепутавшему Латвию с Литвой помощнику Зеленского сделали подарок

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Помощник президента Украины Владимира Зеленского получил в подарок атлас после того, как перепутал Латвию с Литвой. Об этом написал в Facebook руководитель офиса Зеленского Кирилл Тимошенко.

«В соцсетях была допущена ошибка в написании названия страны, в которой глава государства был с официальным визитом. Ошибку сразу же исправили», — написал Тимошенко.

По его словам, провинившийся сотрудник получил взыскание и географический атлас.

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