Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану
close
Подлинность письма, направленного президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой военной операции в Сирии, подтвердили в Белом доме. Об этом сообщает «Интерфакс».
В нем американский глава грозится разрушить турецкую экономику, если данная операция будет начата. В связи с этим, он призывает Эрдогана «не упираться» и «не быть дураком», начиная операцию.
«Не упирайся! Не будь дураком! Перезвоню позже», — завершается письмо.
До этого Трамп написал письмо Эрдогану с требованием не подводить весь мир.