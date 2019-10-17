Парубий рассказал о давлении иностранных лидеров на Зеленского

Экс-руководитель Рады Андрей Парубий заявил, что на украинского президента Владимира Зеленского оказывали давление иностранные лидеры. Об этом он сказал украинским СМИ.

По словам Парубия, зарубежные коллеги Зеленского разговаривали с ним о принятии закона об амнистии ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Некоторые их них навязывали Зеленскому условия, признался бывший глава Рады.

Однако Парубий отказался называть имена и фамилии тех, ко мог как-то повлиять на главу Украины.

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