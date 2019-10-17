Трамп показал неуравновешенную выходку Пелоси

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Американский президент Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию, на которой спикер Палаты представителей США Ненси Пелоси выглядит «неуравновешенной».

На снимке Пелоси стоит напротив сидящего за столом Трампа и указывает на него пальцем.

«Неуравновешенная выходка нервной Нэнси!» — написал Трамп.

Также он рассказал, что в какой-то момент Пелоси выбежала из-за стола.

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