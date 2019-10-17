Трамп показал неуравновешенную выходку Пелоси
Американский президент Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию, на которой спикер Палаты представителей США Ненси Пелоси выглядит «неуравновешенной».
На снимке Пелоси стоит напротив сидящего за столом Трампа и указывает на него пальцем.
«Неуравновешенная выходка нервной Нэнси!» — написал Трамп.
Также он рассказал, что в какой-то момент Пелоси выбежала из-за стола.
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Nervous Nancy's unhinged meltdown! pic.twitter.com/RDeUI7sfe7— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2019