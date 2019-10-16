МИД России объяснил ситуацию со снятыми с поезда дипломатами США

В МИД России заявили, что сотрудники посольства США , которые были сняты с поезда в Архангельской области, уведомили российскую стороны о намерении посетить Архангельск, а оказались в поезде в Северодвинск. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Во внешнеполитическом ведомстве также подтвердили данные посольства США о том, что это была официальная поездка, и что о ней уведомили Минобороны.

Однако там отметили, что сотрудники посольства заявляли, о намерении посетить Архангельск, а оказались в поезде Нёнокса — Северодвинск.

«Видимо, заблудились. Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации», — прокомментировали в МИД.

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