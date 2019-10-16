Бывший заместитель госсекретаря США в администрации Барака Обамы Ричард Стенгел отметил, что ремарки главного редактора RT Маргариты Симоньян после его высказываний о приписываемой Вашингтоном телеканалу RT «пропаганде» были «более тонкими», чем его первоначальные тезисы.

Стенгел ранее возглавлял журнал Time. Кроме того, в результате публикации украденной северокорейскими хакерами внутренней переписки кинокомпании Sony Pictures выяснилось, что jy просил помочь организовать ответы на «вызовы» со стороны Москвы, поскольку версия событий на Украине, которую представляет Россия, привлекает «миллионы и миллионы» людей.

«Целый бывший замгоссекретаря США написал обо мне в своей новой книжке: «Её опровержения моих заявлений были более тонкими, чем мои изначальные тезисы», — отметила Симоньян в своём Telegram-канале.

«Мы вообще тут, Рик, более тонкие. И более звонкие. Приезжайте. Вам понравится», — отметила Симоньян в своём Telegram-канале.

Как пишет в своей книге Стенгел, Джон Керри, бывший госсекретарь США, попросил его написать текст для публикации в блоге Госдепартамента, цель которой — «осудить телеканал RT за его действия и объяснить, чем журналистика отличается от пропаганды».

В публикации Стенгела говорилось, что RT — «медиаструктура, работающая при поддержке государства, является одним из ключевых субъектов глобальной пропагандистской кампании Москвы».

Экс-замгоссекретаря подчеркнул, что ответ на данное заявление Маргарита Симоньян опубликовала спустя считанные часы.

«Затем госпожа Симоньян сопоставила мои утверждения с фактами, проделав блестящую работу», — написал Стенгел.

В 2014 году Стенгел в переписке с руководством Sony Pictures поставил Россию в один ряд с (запрещенным в РФ) ИГИЛ (организация запрещена в России).