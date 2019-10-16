Зеленский раскрыл условие отвода сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе, информирует РИА «Новости».

Он сказал, что для начала процесса требуется семь дней тишины. Показателем станут комментарии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая подтвердит, что семь дней не было выстрелов.

Лидер подчеркнул, что на данный момент тишина длится уже два дня.

«Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и будем говорить об отведении», — подытожил он.

До этого разведение сил в Донбассе оценил президент России Владимир Путин.