Песков оценил исковерканный гимн РФ в Саудовской Аравии и ОАЭ
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ошибки в исполнении гимна Российской Федерации во время визита российского лидера Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом информирует РИА «Новости».
Он сказал, что называть данное исполнение некачественным — значит преувеличивать. Песков считает, что эмиратская и саудовская стороны крайне благожелательно принимали президента и очень сильно старались.
«И подобная гипертрофированная реакция неуместна», — заявил он.
По его словам, все относятся с пониманием к допущенным музыкальным погрешностям. Он призвал всех отнестись к этому спокойнее.
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