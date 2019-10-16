Байден отрицает конфликт интересов между его госслужбой и работой сына на Украине

Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе предвыборных дебатов заявил, что не видит конфликта интересов между его работой на госслужбе и работой его сына Хантера в состав правления компании Burisma на Украине, передает ТАСС.

Байден утверждает, что ни он, ни его сын не совершали ничего предосудительного.

Он также заявил, что Хантер Байден сам принял решение работать на Украине, и добавил, что гордится выбором сына.

Кроме того, Байден назвал вмешательство извне в президентские и промежуточные выборы в США 2016 и 2018 годов «величайшей опасностью для Америки».