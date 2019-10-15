Стал известен подарок Путина наследному принцу Абу-Даби

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Президент России Владимир Путин подарил наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета. Об этом информирует ТАСС.

Также отмечается, что в ответ Путину также получил подарок. Ему вручили макет дворца Каср аль-Хосн, который до этого являлся резиденцией президента ОАЭ. Это здание располагается на главной улице имени шейха Заида и считается самым древним строением в Абу-Даби.

Этот дворец входит в культурный фонд эмиратской столицы и является одним из символов ОАЭ.

В данный момент Путин находится в ОАЭ с государственным визитом.

До этого российский лидер подарил камчатского кречета саудовскому королю.

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