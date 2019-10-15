Стал известен подарок Путина наследному принцу Абу-Даби
Президент России Владимир Путин подарил наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета. Об этом информирует ТАСС.
Также отмечается, что в ответ Путину также получил подарок. Ему вручили макет дворца Каср аль-Хосн, который до этого являлся резиденцией президента ОАЭ. Это здание располагается на главной улице имени шейха Заида и считается самым древним строением в Абу-Даби.
Этот дворец входит в культурный фонд эмиратской столицы и является одним из символов ОАЭ.
В данный момент Путин находится в ОАЭ с государственным визитом.
До этого российский лидер подарил камчатского кречета саудовскому королю.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин получил подарок от эмиратских космонавтов
— В честь Путина в Абу-Даби пролетела эскадра истребителей