Автомобиль Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью «ДПС»
Автомобиль российского президента Владимира Путина, на котором он направился на встречу с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид Аль-Нахайяном в ОАЭ, сопровождали машины с кириллической аббревиатурой »ДПС» на капотах.
Надпись видна на видеоролике, который выложил на своей странице в твиттере журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Отмечается, что встреча прошла во дворце Каср аль-Ватан.
Когда Путин подъехал к нему, над зданием пролетела эскадра истребителей. Они разукрасили небо в цвета российского флага, а затем пушки, расположенные вблизи дворца, произвели 21 залп.
До этого Путин прилетел в ОАЭ.