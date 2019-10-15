Автомобиль Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью «ДПС»

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Автомобиль российского президента Владимира Путина, на котором он направился на встречу с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид Аль-Нахайяном в ОАЭ, сопровождали машины с кириллической аббревиатурой »ДПС» на капотах.

Надпись видна на видеоролике, который выложил на своей странице в твиттере журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Отмечается, что встреча прошла во дворце Каср аль-Ватан.

Когда Путин подъехал к нему, над зданием пролетела эскадра истребителей. Они разукрасили небо в цвета российского флага, а затем пушки, расположенные вблизи дворца, произвели 21 залп.

До этого Путин прилетел в ОАЭ.