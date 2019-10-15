Лавров назвал визит Путина в Саудовскую Аравию историческим

Министр иностранных дел Росии Сергей Лавров прокомментировал визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает официальный сайт российского внешнеполитического ведомства.

Он назвал этот визит историческим.

По словам главы российского МИД, приезд Путина в Саудовскую Аравию «отражает качественно новый уровень», достигнутый в отношениях между Москвой и Эр-Риядом.

При этом Лавров отметил, что отношения между странами развиваются поступательно.

Речь идет о таких направлениях, как торговля, экономика, инвестиции, в военно-технической области и в сфере внешней политики.